Quattro feriti. È il bilancio di un incidente tra due veicoli avvenuto questa mattina sulla strada statale 125 Orientale Sarda al km 305,500, nei pressi di Olbia, a causa di un incidente tra due veicoli.

La strada è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni ed il traffico deviato su strada provinciale/comunale che si collegano alla SS131Dcn con deviazioni presenti al km 308,600 (per chi procede da Olbia in direzione Cagliari) e al km 299,000 (per chi procede da Cagliari verso Olbia).

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e delle operazioni di soccorso e per ripristinare il prima possibile la circolazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it