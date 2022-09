Grave incidente questa mattina sulla 554, all’altezza dell’incrocio con via Torrente a Selargius. Una Honda guidata da un 56 enne di Selargius si è scontrata con un’auto condotta da un 74 enne di Sinnai per cause ancora da accertare.

Il motociclista, finito violentemente sull’asfalto, è stato soccorso dal conducente dell’auto che si è immediatamente fermato a prestare soccorso. Un’ambulanza del 118 lo ha poi trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto gli agenti della Polizia municipale di Selargius.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it