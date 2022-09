L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti sta visionando dallo spazio il mondo con la Missione Minerva. E nel pomeriggio di martedì 27 settembre ha sorvolato anche la Sardegna e la città di Cagliari, dandone testimonianza sulla sua pagina Twitter.

Ecco le immagini riportate dalla Cristoforetti:

Ciao #Sardinia! Sea and mountains, forests, plains, coasts, beaches… due to the great variety of beautiful landscapes and ecosystems some call Sardinia a “micro-continent”! #CiaoItaly #MissionMinerva pic.twitter.com/OhDsa5veA8

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) September 27, 2022