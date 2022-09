Negli ultimi due giorni, il calciatore Mario Balotelli è stato accostato al Cagliari. L’ex attaccante della nazionale italiana è in rotta col Sion, squadra svizzera in cui milita dal mese di agosto, e così sarebbe finito nelle mire di alcuni club italiani.

Tra questi non c’è il Cagliari. L’accostamento è frutto di una fake news messa in giro da addetti ai lavori per far salire il valore e l’interesse verso il bomber che da tempo sta girando l’Europa alla ricerca di una squadra che punti su di lui e accetti i suoi comportamenti. Il Genoa sembra interessato, ma solo per il calciomercato invernale.

Il Cagliari, secondo quanto riportano fonti interne alla società, è a posto così. C’è stato un grande sforzo della dirigenza per garantire a Fabio Liverani un reparto avanzato di qualità e non c’è alcuna intenzione di aggiungere altri elementi.

Peraltro il presunto arrivo di Balotelli sarebbe un azzardo sia dal punto di vista comportamentale (noti i suoi problemi in tante squadre in cui ha militato) e sia dal punto economico che i rossoblù non intendono prendersi.

(Foto credit: pagina Instagram Mario Balotelli)

