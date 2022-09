Michele Cossa (Riformatori sardi) è stato rieletto, all’unanimità, presidente della Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità.

“Ringrazio i commissari per la confermata fiducia – ha affermato – e per avermi rieletto alla presidenza della Commissione. Continueremo a lavorare da subito e con il massimo impegno per portare avanti la fase attuativa del principio di insularità. Abbiamo in programma di incontrare tutti gli esponenti nazionali del mondo economico, i cui rappresentanti regionali sin da subito sono stati in prima linea su questo fronte. L’obiettivo è sensibilizzarli e coinvolgerli in questa fase delicata e decisiva per il futuro e per lo sviluppo economico e sociale della nostra Isola”.

Domani è previsto l’incontro della commissione con il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, dopo gli incontri già avuti con i rappresentanti di Confesercenti, Confcooperative e Confagricoltura.

