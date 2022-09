Nella mattina del 28 settembre nella sala esposizioni di Opificio Innova della Manifattura Tabacchi di Cagliari, si è svolta la prima edizione del Premio Naturalista dell’Anno. Il riconoscimento di prestigio è andato all’Ingegnere Elisa Mocci, funzionario dell’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente: le è stato assegnato per l’impegno nei confronti della salvaguardia della biodiversità marina, in particolare negli anni della pandemia.

“È stata una grande sorpresa”, ha commentato la vincitrice del premio Elisa Mocci, “noi svolgiamo le nostre attività nei giorni di ferie o nelle notti, poiché si fanno anche dei presidi notturni che talvolta consistono in grandi spostamenti, ma si fa tutto sempre con molto piacere. Nulla è dovuto, è un grande lavoro di squadra che si porta avanti insieme. Quindi ritiro il premio ringraziando il lavoro di tanti altri colleghi che si occupano della parte amministrativa e della gestione della sezione operativa”.

“Il senso di questa giornata è stato quello di far conoscere le attività dei dipendenti pubblici all’interno delle istituzioni, spesso non sufficientemente evidenziante”, ha affermato Francesco Lecis, presidente regionale AIN sezione Sardegna. “In questa particolare occasione ho ideato questo premio per dare un riconoscimento a un dipendente pubblico che senza una specifica formazione professionale si è distinta con le sue attività per la conservazione della natura. L’iniziativa verrà riproposta grazie alla Fondazione di Sardegna”.