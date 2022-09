Un’arena da 4.200 posti, al chiuso, alla Fiera di Cagliari. Obiettivo: portare i grandi eventi e i concerti in città anche in autunno e in inverno.

Il progetto si chiama Opera Music Forum e nasce dall’accordo tra il Centro servizi per le imprese della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano e La Oltre Consulting srl, società attiva da anni nel settore dell’intrattenimento e della produzione di eventi.

A ospitare gli eventi sarà il padiglione E, con un service e un palco già presenti in loco e pronti all’utilizzo. “L’obiettivo è quello di dare stabilità e continuità alla attività di spettacoli” ha spiegato Davide Siddi, referente de La Oltre Consulting, “coinvolgendo tutti gli operatori in uno spazio che garantisce la soluzione a tutti i problemi, a cominciare dalla sicurezza. Stiamo lavorando a un’arena modulare con una capienza di 4.200 persone. Grazie a questa nuova area, la città metropolitana di Cagliari potrà contare su uno spazio dedicato all’intrattenimento a quelle di Milano, Bologna, Napoli e Roma“.

(Foto credit: pagina Facebook Arena Grandi Eventi)

