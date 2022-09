È stato trovato a bordo di un pullman del Ctm senza biglietto e, in seguito ad un controllo su segnalazione dell’autista del mezzo, ha rifiutato di fornire le proprie generalità ai carabinieri. Un 36enne nigeriano, residente a Cagliari in via Riva di Ponente, disoccupato e incensurato, è stato denunciato ieri a Cagliari dai carabinieri della Sezione Radiomobile per il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Intorno alle 9:15 in via Dante i militari sono intervenuti a seguito di una richiesta inoltrata da un autista dell’autobus di linea n.30 dell’azienda di trasporto urbano CTM. La richiesta era pervenuta alla centrale operativa di via Nuoro in quanto a bordo del mezzo era salito, privo di titolo di viaggio e di mascherina, lo straniero che aveva poi rifiutato di fornire ai carabinieri indicazioni sulla propria identità personale. Questa è stata ricavata solo a seguito di foto/segnalamento e controllo delle impronte digitali in banca dati.

