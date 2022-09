Vent’anni non sembrano passati affatto. Mentre là fuori il mondo cambiava pelle più e più volte, gli Antennah portavano avanti progetti personali di vita. Il percorso li ha riavvicinati per un nuovo lavoro, “Sparkle“, che dimostra come il tempo non sia passato affatto dall’ultimo album datato 2003.

Tra l’inverno 2021 e la primavera del 2022 la band ha ripreso a comporre, arrangiare e registrare nuovo materiale. Il 13 settembre 2022 è stato pubblicato su tutti i digital stores “Sparkle”, nuovo EP contenente quattro brani cantati in inglese. Una testimonanza come qualità e modernità possano combaciare in un unico disco.

Perché Tullio Cipriano (voce e chitarra), Marco Mancini (chitarre), Stefano Guzzetti (basso) e Valentino Murru (batteria) sono davvero bravi. L’esempio della capacità tutta sarda di eccellere anche nella musica, magari con un prodotto di nicchia ma il cui valore è notevole in confronto a quello che di solito viene mandato in onda nelle radio ogni giorno.

Forti di influenze tipicamente britanniche, gli Antennah scivolano tranquillamente in quindici minuti circa di musica mai banale, dalla struttura pulita e piena di sfumature. “Devil’s Saddle“, l’opener, è trascinata dalla calda voce di Cipriano (che a tratti sfiora le caratteristiche vocali di Dave Gahan dei Depeche Mode) e dalla linea di basso battente di Guzzetti. Sulla stessa linea anche “Butter“, seppur più malinconica e intensa.

E se a “Perfect Dolly” è dato l’onere di una chiusura piena di orpelli rock trascinanti e ancora echi di Dave Gahan, la vera gemma è “In Your Eyes” che ricorda per certi versi i Radiohead di “Kid-A” e “Amnesiac” pur con un gusto vocale che deve tanto al rock anni 70-80. Un bel manifesto che sicuramente dal vivo avrà maggiore modo di esprimere la sua forza musicale.

E a proposito di concerti dal vivo, la band si ritroverà sabato 1 ottobre al Cueva Rock di Quartucciu per una data di presentazione del disco. Per l’occasione è stato messo a punto un “live” elettrico denso di chiaroscuri che prevede l’esecuzione del nuovo materiale e dei brani storici della band in un percorso emozionale intriso di inquietudine, gioia e romanticismo.

