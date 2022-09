Continua l’ondata di maltempo in Sardegna. Dopo l’avviso della Protezione Civile per la giornata di oggi 29 settembre, è stata diramata una nuova comunicazione di allerta per temporali che prolunga l’avviso di pericolo fino alle ore 18 di venerdì 30 settembre.

Nell’arco della giornata di domani, infatti, sono previste sulla Sardegna occidentale precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente elevati. Saranno quindi possibili temporali, ai quali potranno essere associati forti raffiche di vento e grandine.

Nel dettaglio, il livello di criticità sarà giallo (ordinario) su Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro. Sarà invece arancione (criticità moderata) sull’area di allerta Montevecchio Pischinappiu.

