Christian Solinas procede a grandi passi verso il rimpasto della sua Giunta. Dopo l’annuncio dello stesso presidente, che prospettava un azzeramento totale dell’esecutivo all’indomani dei risultati delle elezioni politiche, stasera a Villa Devoto è stato convocato un vertice di maggioranza con tutti i segretari dei partiti di centrodestra che la sostengono.

Al tavolo saranno presenti Antonella Zedda per Fratelli d’Italia, Dario Giagoni per la Lega, Ugo Cappellacci per Forza Italia, l’assessore ai Lavori pubblici Aldo Salaris per i Riformatori, l’Udc con l’assessore alla Cultura Andrea Biancareddu, Idea Sardegna con i consiglieri regionali Roberto Caredda e Carla Cuccu, e Sardegna 20.Venti con Stefano Tunis.

Solinas potrebbe già oggi decidere il ritiro immediato delle deleghe per tutti gli assessori.

La nuova composizione della Giunta potrebbe tenere conto dei nuovi assetti e degli equilibri di forza tra i partiti della maggioranza scaturiti dalle urne. Fratelli d’Italia, in particolare, è diventato il primo partito a livello nazionale. “Terrò conto della consistenza delle forze in campo in Consiglio regionale non dei gruppi in Parlamento”, ha però assicurato Christian Solinas.

Il vertice di maggioranza inizierà alle ore 18:00. Al termine della riunione molti dei dubbi della vigilia verranno sciolti.

(Foto credit: Ansa)