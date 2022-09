A Firenze, capitale della cultura e dell’arte, inizia oggi Tourisma 2022, il Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale. Questa mattina l’inaugurazione del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il direttore degli Uffizi Eike Dieter Schmidt.

Taglio del nastro anche per lo stand della Sardegna e dell’Unione dei Comuni della Trexenta. Presenti al Salone anche la sindaca di Guasila e Presidente dell’Unione dei Comuni Paola Casula, il sindaco di Selegas e Vicepresidente Alessio Piras, il sindaco di Suelli Massimiliano Garau, di Pimentel Damiano Aresu, di Gesico Terenzio Schirru, la vicesindaca di Ortacesus Loredana Mascia, e consigliera di Senorbì Sonia Mascia.

Eugenio Giani ha parlato dello stand dedicato alla Sardegna: “Esiste un legame storico, archeologico e culturale fortissimo tra le due regioni, Sardegna e Toscana, c’è un filo narrativo che noi desideriamo portare avanti. Raccontiamo le nostre bellezze, il nostro patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso queste manifestazioni, perché non c’è nulla di più vivo dell’archeologia e il nostro passato ci serve a raccontare il presente”.

“Il rapporto tra toscani e sardi – continua Giani – inizia già a partire dai lontani millenni della preistoria: abbiamo infatti un fenomeno artistico e religioso comune: quello delle statue stele-menhir, rappresentative della prima età del rame, 3000 anni prima di Cristo. Per proseguire poi con i rapporti tra mondo etrusco e mondo nuragico. Questa è la storia che ci lega, questa è la narrazione che vogliamo proporre per creare un turismo strutturato e interessante”.

Crede nel progetto anche Paola Casula, la Presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta, che spiega: “Queste manifestazioni rappresentano una bellissima e importantissima occasione di promozione del territorio. Un territorio, il nostro, ricco e che sta cercando di riscattarsi e farsi conoscere nel mondo per il suo importante patrimonio archeologico e culturale, sia dal punto di vista dei beni materiali e immateriali”.

Tutto questo lavoro, trova sintesi nel progetto Trexenta Experience, al quale si è dedicato un gruppo di giovani professionisti del territorio, realizzando un portale che raccoglie l’offerta archeologica e culturale del territorio.

Punta sulla promozione turistica anche Alessio Piras, sindaco di Selegas e vicepresidente dell’Unione dei Comuni: “In questo quarto anno qui a Firenze e Tourisma, oltre al progetto Trexenta Experience presentiamo il primo libro di archeologia sul Nuraghe Nuritzi e il territorio circostante. La scelta di studiare Nuritzi è ricaduta non solo per la sua struttura particolare, ma anche perché situato su un pianoro – simile a una terrazza – che si affaccia con una vista su tutta la Trexenta e si estende fino al golfo di Cagliari e alla sella del Diavolo. Data la concomitanza tra l’inizio di Tourisma e la stampa del libro, abbiamo dato priorità alla promozione nazionale, ma non mancheranno gli appuntamenti regionali per presentare il volume nel territorio regionale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it