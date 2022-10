Sono riusciti con artifizi e raggiri, fingendosi assicuratori a farsi accreditare da un impiegato 48 enne di San Sperate la somma di 354 euro per la stipula di una polizza assicurativa per conto di una nota società di assicurazioni. Ma quella polizza non è mai stata attivata e di fatto non esiste.

In una fase successiva la vittima, essendosi resa conto di essere stata raggirata, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che seguendo il flusso del denaro e con la collaborazione dei colleghi partenopei sono riusciti ad individuare gli autori del raggiro e a denunciarli all’autorità giudiziaria.

Si tratta di una ventottenne napoletana nota alle forze dell’ordine e un suo concittadino di 33 anni residente a Pozzuoli, anch’egli censito in banca dati delle forze di polizia. I due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata.

