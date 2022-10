Era il 2009 quando la showgirl Elisabetta Canalis e l’attore hoolywoodiano George Clooney si presentavano al mondo come nuova coppia, facendo sognare i rispettivi fan. Nessuno dei due, però, ha mai rivelato i veri motivi della rottura di una storia da favola.

Ci ha pensato una fonte vicina all’attore, secondo quanto riportato da alcune testate di gossip statunitensi. Da quanto si apprende, un suo amico avrebbe parlato di “incompatibilità di carattere” che avrebbe portato alla fine della relazione. Ma non è tutto. La stessa persona avrebbe affermato che la colpa sarebbe proprio della showgirl sarda: “Durante le vacanze, lei trascorreva tutto il tempo nella sua camera, pavoneggiandosi nel suo bikini e andando in spiaggia a passeggiare per essere ripresa dai fotografi. Era ossessionata dall’attenzione che riceveva, George ha perso interesse quando lei gli ha mostrato come era veramente”.

Nel frattempo, George Clooney si è sposato nel 2014 con l’avvocata di successo Amal Alamuddin, e tre anni dopo sono nati i loro gemelli Ella e Alexander. Elisabetta Canalis invece ha sposato il chirurgo italo-americano Brian Perri nello stesso anno, e oggi vive con lui e la figlia Skyler Eva negli Stati Uniti.

Dopo la rottura entrambi hanno scelto di non rilasciare interviste a riguardo, ma da alcune dichiarazioni si intuisce che la fine della loro relazione, in realtà, non sia stata burrascosa e abbia lasciato bei ricordi in entrambi. Elisabetta Canalis, infatti, in un’occasione ha detto: “È stato per me una persona speciale, molto importante come può esserlo un padre. Tra noi c’è stato più un rapporto padre-figlia”. Mentre l’attore ha affermato a sorpresa: “Elisabetta non la conoscete, non sapete cosa mi faceva: lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”

