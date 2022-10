È notte fonda alla Unipol Domus per il Cagliari. Il Venezia si impone con un imperioso 4-1 segnando tutte le marcature nella ripresa, e mettendo in luce tutta la fragilità della formazione rossoblù. Dopo le due sconfitte consecutive in casa, la posizione di Fabio Liverani è decisamente a rischio.

Prima frazione in pieno equilibrio, col Cagliari che spinge con i suoi uomini migliori ma per due volte con Deiola non riesce a trovare la rete. Ci si avvicina invece la formazione ospite con Pohjanpalo che al 24’, dalla distanza, colpisce il palo. Al 37’ però i rossoblù vanno in vantaggio: sassata di Mancosu su punizione, una deviazione inganna Joronen che può solo vedere la palla infilarsi in rete.

Ad inizio ripresa il centravanti del Venezia Pohjanpalo sigla l’1-1 con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un angolo. I cambi di Liverani non sortiscono alcuna svolta, anzi in due minuti il Venezia ribalta la gara con due gol di Cheryshev, nulla da fare per Radunovic. All’82 arriva anche il poker ospite con Haps che trafigge il portiere cagliaritano a seguito di un contropiede. La gara si chiude tra i cori di disappunto dei tifosi cagliaritani vista la nuova sconfitta in stagione.

(Foto credit: Cagliari calcio)

