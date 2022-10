La Sardegna si posiziona sopra la media nazionale per numero di rappresentanti donne elette alle ultime elezioni politiche con il 31,2% di nuove parlamentari. Dato che supera quello nazionale dello 0,2%. Dei 16 parlamentari eletti, infatti, 5 sono donne: due approderanno a Palazzo Madama, tre a Montecitorio.

Precisamente, se Lega, FI e PD presentano un numero di eletti prevalentemente maschile, il M5S si conferma, invece, aperto alla rappresentanza femminile così come FdI e Alleanza Verdi Sinistra.

Si tratta delle neo senatrici Antonella Zedda (FdI) e Sabrina Licheri (M5S) e le deputate Barbara Polo (FdI), Francesca Ghirra (Verdi Sinistra) e Alessandra Todde (M5S).

La rappresentanza femminile alle Camere è in salita rispetto alla scorsa tornata del 2018, dove tra i 17 deputati e gli 8 senatori, c’erano rispettivamente 5 e 2 donne (con Vittoria Bogo Deledda deceduta a metà legislatura e sostituita da un uomo), pari al 28%.

La media nazionale si attesta al 31% con 186 donne elette su 600 parlamentari (gli uomini saranno 414), in calo rispetto alla precedente legislatura e che fa scendere l’Italia al di sotto della media europea di donne elette negli organismi rappresentativi (32,8%).

Il dato sardo si discosta da quello nazionale per la distribuzione della rappresentanza femminile all’interno dei partiti: se a livello nazionale FdI ha quella più bassa (50 su 185 eletti), nell’Isola riesce a eleggere una senatrice (Antonella Zedda) e una deputata (Barbara Polo) su 7 eletti. Il Pd, invece, in Sardegna, non contribuisce alla rappresentanza femminile: nessuna delle candidate è riuscita ad entrare in Parlamento. Stesso dato per i dem anche nel resto d’Italia con il 28,6% di donne tra i 119 eletti

Al contrario, la percentuale dei seggi assegnati alle donne del M5s: in tutta Italia è il 45% (36 su 80 eletti). La Sardegna contribuisce con tre seggi conquistati da Sabrina Licheri, unica rappresentante sarda del Movimento alla Camera, e Alessandra Todde al Senato.

L’alleanza fra Sinistra Italiana e Verdi ha eletto 5 donne su 16 parlamentari, tra loro la cagliaritana Francesca Ghirra, siederà a Montecitorio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it