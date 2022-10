Molta rabbia e amarezza. È ciò che emerge dai commenti dei tifosi del Cagliari dopo la sconfitta della compagine rossoblù contro il Venezia. Su Twitter è un susseguirsi di critiche sia verso la società che verso l’allenatore.

Abbiamo raccolto alcuni dei tweet più rilevanti usciti negli scorsi minuti:

In Serie B le squadre giocano per segnare, solo noi cerchiamo il possesso palla #CagliariVenezia 1-4 #forzaCasteddu

Una delle sconfitte più umilianti del Cagliari. La colpa è di tutti, tutti! Scelte sbagliate dell’allenatore, ma come si possono spiegare certe amnesie dei giocatori?? #CagliariVenezia

L’Unipol Domus è di nuovo terra di conquista delle squadre avversarie. Grazie per l’ennesimo fine settimana di merd@. #CagliariVenezia

Menzione d'onore per la difesa e per Radunovic premiati come miglior film horror della stagione ……..#cagliarivenezia

— Fede (@Dede98N) October 1, 2022