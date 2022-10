Un gran finale che ha fatto esplodere il Vanni Sanna: la Torres ha pareggiato per 2-2 con la Vis Pesaro tra le mura amiche grazie alla zampata del nuovo centravanti Stefano Scappini che al 90′ ha siglato il gol decisivo.

Una partita che sembrava poter controllare la squadra di mister Greco, seppur fosse andata sotto per ben due volte. La Vis Pesaro ha dimostrato di essere una squadra difficile, ben organizzata, in grado di saper fare risultato in ogni campo.

Prima Diakitè e poi Scappini hanno permesso ai sassaresi di uscire dal campo con un punto, allungando così la striscia positiva in campionato. La Torres sale così a 6 punti dopo sei partite disputate.

(Foto credit: Torres calcio, pagina Instagram)

