A Sassari nei vari ospedali è stato avviato un processo di “umanizzazione” della degenza dei pazienti con l’installazione di tv e di un abbonamento Sky. Un’azione volta a migliorare il benessere ambientale per tutti coloro che sono costretti anche a lunghe permanenze all’interno di una struttura ospedaliera.

La direzione strategica dell’Aou di Sassari ha spiegato la scelta: “Esistono moltissimi studi internazionali che dimostrano che è fonte di notevole stress la permanenza in ambienti dall’aspetto istituzionale, connotati dalla presenza di attrezzature ospedaliere ed estranee al contesto abituale. Esistono, inoltre, evidenze scientifiche che dimostrano come ambienti più confortevoli e distraenti diminuiscono la condizione di stress”.

La costante attenzione al benessere dei pazienti e del personale è testimoniata dall’impegno su oltre 15 cantieri, molti dei quali attivati in pieno periodo Covid, necessari per garantire l’ammodernamento strutturale e l’innovazione tecnologica, soprattutto per quelle strutture ormai datate (anni Cinquanta).

