Dopo tre vittorie consecutive, la Raimond Handball Sassari incassa la prima sconfitta in campionato. Nella gara valevole per la quinta giornata della Serie A Gold, gli uomini guidati da coach Luigi Passino sono stati sconfitti dal Conversano, formazione campione d’Italia in carica, 34-31.

I rossoblu rimangono a quota sei punti in classifica, staccati di due lunghezze dalla vetta. Nel prossimo impegno, Querin e compagni recupereranno, il 18 Ottobre, la sfida in trasferta contro Secchia Rubiera.

