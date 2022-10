Attimi di paura a Guspini la scorsa notte: un’auto, una Fiat Punto guidava da un giovane, è andata a schiantarsi contro il gazebo in dehor presente all’esterno della gelateria Ice Cream, di fronte alla piazza XX Settembre.

Il conducente è rimasto illeso, anche se è da chiarire il motivo che lo ha portato a perdere il controllo dell’auto. L’urto ha travolto l’intera struttura, arrestando la corsa della Fiat Punto. Per fortuna, in quel momento, non erano presenti clienti della gelateria nel gazebo.

Sul posto sono intervenuti la compagnia di Villacidro, il carro attrezzi e i Vigili del fuoco di Sanluri per rimuovere in sicurezza la vettura senza causare crolli al gazebo e fare tutte le verifiche del caso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it