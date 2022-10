Passo falso in partenza per la Dinamo Sassari. Forse un po’ ammaccata dalla sconfitta in finale di Supercoppa, gli uomini di Piero Bucchi sono stati superati per 87-81 dalla Pallacanestro Varese.

Non c’è mai stata vera partita, coi padroni di casa che si sono portati presto in vantaggio e sono stati abili a mantenere le distanze fino alla fine. Non è bastato neanche l’accenno di rimonta dei biancoblù nell’ultimo quarto, con un accesissimo Diop dentro l’area e un Robinson arrembante alla ricerca della giocata giusta. Troppo poco e troppo tardi.

Dal tabellino si segnalano i 18 punti e 5 assist di Robinson, i 17 punti e 12 rimbalzi per Onuaku mentre sono 13 i punti finali di Diop.

(Foto credit: Luigi Canu / Dinamo Sassari)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it