Guidando ubriaco la sua Fiat 500 è riuscito a buttare fuori strada due autovetture. Si tratta di un 46enne di Villasor, noto alle forze dell’ordine, che ieri percorreva la Statale 196. Al km 5 + 700 l’uomo ha perso il controllo del mezzo andando a collidere contro una Mercedes Smart a bordo della quale viaggiava un quarantenne di Cagliari e contro un Nissan Qashqai condotto da un trentenne che aveva a bordo una coetanea.

Dalle prime verifiche sulla dinamica effettuate dai carabinieri di Samassi intervenuti sul luogo del sinistro emergeva che il 46 enne, che si trovava in stato di ebbrezza alcolica, in fase di sorpasso era andato a collidere contro il Nissan che viaggiava in senso opposto, poi contro la Smart che viaggiava nello stesso senso di marcia.

L’autista di quest’ultimo mezzo è finito all’ospedale al Brotzu in codice giallo per traumi contusivi mentre le persone che viaggiavano sul Nissan sono rimaste fortunatamente illese nonostante siano finite in cunetta.

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro, intervenuti in seconda battuta, hanno determinato la positività dell’autista, denunciato per un tasso alcolico di poco superiore a un grammo per litro. Il suo veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato in custodia giudiziale al proprietario. Tutti i mezzi essendo non marcianti sono stati recuperati dal carro attrezzi di un soccorso stradale autorizzato.

La viabilità ha subito un’interruzione di circa un’ora. I documenti di guida e di circolazione delle persone dei mezzi sono risultati essere in regola. La Procura della Repubblica e la Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

