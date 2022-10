Come si fa colazione in Italia? Nel sud con il cornetto, al nord con una brioche, un croissant o genericamente con una pasta. Ma cosa si mangia a colazione in Sardegna?

Se lo sono chiesti con un po’ di preoccupazione gli utenti sardi di “Commenti Memorabili 2.0“, quando hanno constatato che nella cartina postata dalla nota pagina ironica di Facebook l’isola non esiste.

A sottolineare la memorabile figura (che giunge dopo innumerevoli volte in cui la nostra regione è stata “dimenticata” nelle raffigurazioni geografiche), è arrivata dall’isola una pioggia di commenti di utenti che hanno ricordato, tra l’ironico e il piccato, che – ebbene sì – anche i sardi fanno talvolta colazione al bar: non soltanto con cornetti, brioches, paste e croissant. Ma anche con la pizzetta sfoglia cagliaritana. Taluno, stomaco abbastanza coraggioso, persino con il maialetto.

“Correggete al volo la cartina, sono a far colazione al bar in Sardegna e non so cosa chiedere al barista, sta iniziando a guardarmi male”, scrive Francesco O. Mentre Barbara C. aggiunge: “Ogni volta che viene rappresentata l’Italia senza la Sardegna un insegnante di geografia muore”.

Non mancano nei commenti i riferimenti sarcastici all’indipendentismo isolano. “Ma se state sempre a scrivere Sardinia no est Italia, siete italiani solo quando vi conviene”, polemizza Andrea P., elencando nel suo commento gli atavici veri problemi che assillano la nostra isola. Nulla, insomma, in confronto alla solita indignazione per un post su FB (le parole usate non sono esattamente queste).

Infine, dopo migliaia di commenti, Commenti Memorabili 2.0 ha cercato di correre ai ripari con un post intitolato: Errata corrige/Scuse.

“Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto il pieno di insulti in sardo perché nel post di ieri mattina, quello con la mappa italica riferita al modo di chiamare i cornetti regione per regione, mancava appunto la Sardegna – scrivono gli autori -. Benché quel post NON fosse nostro ma fosse anche specificata la fonte nel copy, ci sentiamo comunque in dovere di scusarci con tutti i fan sardi per questa brutta mancanza. Perché la memorabilità è una cosa seria, ma ammettere le proprie mancanze dippiù (e anche evitare di trovarsi la testa di un porceddu nel letto, già che ci siamo)”.

“Quando la pezza è peggio del buco”, commenta Alessandra S.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it