Due persone son rimaste ferite durante una rissa scoppiata alla festa di Santa Greca, a Decimomannu, attorno alle cinque del mattino di domenica 2 ottobre. Durante lo scontro sarebbe spuntato fuori anche un coltello.

Un uomo di 40 anni è stato colpito al fianco dal fendente, ed è stato subito trasportato in ospedale e ricoverato in prognosi riservata. Da quel che si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Un’altra persona è stata ferita lievemente, ma è stata già dimessa.

Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Iglesias e di Cagliari.

Da una prima ricostruzione è emerso che i due gruppi si sarebbero affrontati per motivi banali: si pensa a un’eccessiva assunzione di alcol che avrebbe poi portato allo scontro con calci e pugni, finché un uomo ha colpito il 40enne di Assemini con un coltello.

L’aggressore rischia un’accusa per lesioni gravi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it