Sono passati 30 anni dalla prima puntata di “Karaoke”, in onda per la prima volta su Italia 1 il 28 settembre 1992. Alla conduzione Fiorello, che presentò un format del tutto innovativo per l’epoca e che fece esplodere la moda del “concerto fai da te ”anche nel Bel Paese.

Il programma, ideato da Fatma Ruffini, andava in onda tutte le sere alle 20 e durava mezz’ora. Un modo per fare concorrenza ai principali Tg della fascia serale. La formula era molto semplice: si alternavano dei concorrenti che cantavano delle canzoni al karaoke e al termine dell’esibizione il pubblico votava il vincitore.

Sebbene le prime stagioni non ebbero un grande successo, pian piano il pubblico si affezionò al programma – e al conduttore – e iniziò ad essere seguito sempre più fino a diventare un fenomeno di costume sociale.

Nella terza stagione, dal 12 settembre 1994 al 1º luglio 1995, la trasmissione fu condotta da Beppe Fiorello, fratello minore di Rosario, allora conosciuto come “Fiorellino”, al quale dal 21 novembre si aggiunse, nel tentativo di risollevare gli ascolti, Antonella Elia. Gli ascolti migliorarono leggermente, ma il programma, per consentire nuove esperienze ai conduttori, venne chiuso lo stesso a fine stagione.

Grazie a “Karaoke”, alcuni personaggi dello spettacolo all’epoca sconosciuti avevano partecipato come concorrenti al programma: tra questi anche Elisa, Silvia Salemi, Tiziano Ferro, Annalisa Minetti, Camilla Raznovich e Laura Chiatti.

Le tappe in Sardegna

Nel 1994 la troupe guidata da Fiorello sbarca ad Alghero l’8 luglio per il “Superkaraoke”. Fu un enorme successo con 15mila giovanissimi che presero d’assalto la banchina del porto per assistere – e partecipare – allo spettacolo. Ad attenderlo sul palco Enrica Bonaccorti, autrice con Modugno de “La Lontananza”, Simona Tagli, nel 1991 valletta di Domenica In, Ezio Greggio di Striscia la Notizia e Fiorella Pierobon, annunciatrice TV Madiaset, conduttrice e cantante. Sotto il palco, in prima fila, l’allora giovanissima ed ancora sconosciuta Elisabetta Canalis.

Un anno dopo, tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio 1995, il “Karaoke” torna nell’Isola con Fiorello e Antonella Elia alla conduzione. Prima tappa al porto di Sant’Antioco, in piazza Maladroxia, dove dal 24 al 26 aprile i concorrenti si sono sfidati sulle note di canzoni quali Il tuo bacio è come un rock, Libera nos a malo, Sei bellissima e La luna bussò, tra le altre. Poi ci si è spostati a Iglesias dal 27 al 29 aprile, dove il grande canyon delle montagne rosse e le minierie hanno fatto da sfondo alle tre puntate. Tra le canzoni scelte: Abbronzatissima, Radio Gaga, Gli uomini non cambiano e Love me tender. Per l’ultimo appuntamento, invece, la troupe si recò a Carbonia, in piazza Roma, dall’1 al 3 maggio, per cantare sulle note di Andamento lento, Amico, i Watussi e Tropicana.

Dopo vent’anni, il programma è stato riproposto nel 2015 con la conduzione del comico Angelo Pintus. La quarta edizione va quindi in onda dal lunedì al venerdì, dalle 19,55 alle 20,35, per 40 puntate. Gli ascolti però non rispettano le attese e il programma viene nascosto dai vertici della rete.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it