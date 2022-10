“La Regione si impegna a riportare la vertenza Air Italy sui tavoli nazionali del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, non appena sarà in carica il nuovo Governo”. Lo ha assicurato l’Assessora del Lavoro, Alessandra Zedda, nel corso della riunione, in videoconferenza, con le parti sociali per fare il punto della situazione sul futuro dei lavoratori.

“La Regione – ha aggiunto Zedda – è rimasta sempre a fianco dei lavoratori. L’assessorato del lavoro ha già messo in campo una serie di strumenti per accompagnare i lavoratori ex-Air Italy in un percorso di reinserimento lavorativo. Oltre all’Avviso sui Bonus assunzionali e a quello della Mobilità territoriale, in ambito del Programma Feg, a breve sarà pubblicato anche il Bando per l’autoimpiego”.

