L’inizio di ottobre in Sardegna si conferma caldo e soleggiato. Anche per la giornata di martedì 4 ottobre, infatti, le temperature saranno in aumento con valori massimi compresi tra i 20 e i 26 gradi con punte di 28 gradi nelle aree del Logudoro, Nuorese, Oristanese e Campidano.

La presenza di un promontorio anticiclonico nord africano insieme a quella di a un piccolo vortice tra le Baleari ed il nord ovest africano contribuiranno renderanno il clima più umido nel basso Mediterraneo – Sardegna compresa – ma senza precipitazioni.

