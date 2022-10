Tragedia sfiorata ieri a San Gavino. Un carrozziere cinquantottenne attorno alle 8,30 è stato colpito accidentalmente al ginocchio sinistro da un colpo di fucile da caccia in località Molinus. La notizia è stata appresa dai carabinieri della Stazione di Arbus dopo che gli è pervenuto un referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale civile Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale. Dagli atti risulta che l’uomo è stato dimesso con una prognosi abbastanza contenuta con ritenzione di un pallettone poi estratto per via chirurgica.

Il 58 enne, colpito accidentalmente da un altro cacciatore, è stato particolarmente fortunato perché è stato colpito soltanto da un proiettile della rosa di un colpo a pallettoni scagliata verso il basso. Un colpo all’arteria femorale avrebbe potuto infatti rivelarsi fatale. Nonostante le urla non è stato poi soccorso da nessuno ed ora i carabinieri lavorano all’identificazione del cacciatore che ha sparato.

