Nuova pericolosa risalita de contagi da Covid in Sardegna dopo alcuni giorni in cui sembrava che il fenomeno fosse in lenta discesa. Nelle ultime 24 ore si registrano 922 casi positivi (+ 698), di cui 860 diagnosticati con test antigenico.

Il tasso di positività è del 22,2%. Nei reparti di terapia intensiva risulta ricoverato un paziente (+ 1), mentre i ricoverati in area medica sono 61 (+ 3); 4.809 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 16).

Si registra purtroppo il decesso di un uomo di 99 anni, residente in provincia di Sassari.

