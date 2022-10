Due persone sono finite in ospedale questo pomeriggio in seguito a un incidente avvenuto nella 131 all’altezza di Mogoro. Due autocarri si sono scontrate, comportando l’intervento delle ambulanze del 118: un uomo, ferito grave, è stato trasportato di corsa al Brotzu di Cagliari in codice rosso; l’altro, ferito più lievemente, è stato assistito all’ospedale di San Gavino Monreale.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Oristano, mentre il traffico è stato deviato.

