Un giovane marocchino di 26 anni è ricoverato in ospedale in ravi condizioni dopo una rissa per futili motivi finita male. Il ragazzo è stato aggredito a coltellate da un cittadino siriano, poi arrestato.

L’episodio è avvenuto in piazza Matteotti a Olbia. Solo grazie all’acquisizione delle immagini delle telecamere comunali, i carabinieri della stazione locale hanno potuto bloccare l’aggressore che – nel frattempo – stava cercando di scappare a bordo di un autobus diretto a Cagliari.

Le forze dell’ordine hanno anche recuperato il coltello, i vestiti e la giacca indossati dall’ aggressore, ancora insanguinati.

