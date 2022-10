Sulla sua identificazione non ci sono stati molti dubbi perché una telecamera ha ripreso il suo gesto plastico nel lanciare la pietra contro la macchina dell’ex marito.

Così a conclusione di alcune indagini intraprese a seguito di una querela presentata da un 46enne del luogo, i carabinieri della Stazione di Siliqua hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento una cinquantacinquenne, disoccupata con precedenti denunce a carico, ex moglie dell’uomo. Sul movente gli inquirenti hanno pochi dubbi.

