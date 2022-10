F.lli Ibba, importante azienda del settore alimentare, e Logistica Mediterranea, leader nella logistica e trasporti, sono state premiate tra le 79 aziende italiane vincitrici della quinta edizione del “Best Managed Companies” Award.

Un riconoscimento che Deloitte Private ha consegnato alle eccellenze dell’imprenditoria italiana nella serata di martedì 4 ottobre durante la cerimonia di premiazione presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana-Euronext.

La F.lli Ibba ha ricevuto il premio per il quinto anno consecutivo, confermandosi nella speciale categoria “Gold Winner”, che riunisce tutte le aziende che hanno ricevuto il premio per quattro edizioni di seguito. “Il premio Deloitte ci riempie di gioia e d’orgoglio – ha dichiarato Giangiacomo Ibba, Presidente del Gruppo Ibba – È un riconoscimento importante per tutte le persone che lavorano con noi, per tutti gli stakeholder e imprenditori partner che credono nel nostro progetto aziendale. Continueremo a guardare questo premio come un incentivo di crescita per il nostro percorso che ci spinge a migliorare sempre con passione, lealtà e umiltà”.

Nuovo importante traguardo anche per Logistica Mediterranea che riceve il premio per il primo anno. “Il premio Deloitte certifica la riuscita del passaggio generazionale; innovazione continua ed etica caratterizzano la Tirso ed i suoi principali clienti e partner – sono le parole di commento di Nicola Fabbri, Presidente e Amministratore delegato di Logistica Mediterranea – Il nostro sogno è quello di coinvolgere tante persone per creare sempre maggior valore in Sardegna e quindi esportare, in seguito, il modello di business nel resto del territorio nazionale ed europeo“.

“Le aziende sarde che hanno ottenuto il nostro riconoscimento sono in crescita: un ottimo segnale per l’economia sarda, che, nonostante la difficile congiuntura economica, riesce a produrre eccellenze imprenditoriali di primo livello” è stato il pensiero del leader di Deloitte Private Ernesto Lanzillo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it