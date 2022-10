Dal 10 al 12 ottobre si terrà a Cagliari all’Hotel Caesar’s la conferenza transnazionale di metà percorso del progetto “G.E.G.S.: Good E-Guidance Stories”, finanziato dalla Commissione europea nel quadro del Programma Erasmus Plus. Il progetto vede la Regione Sardegna, attraverso la Direzione generale del Lavoro, leader strategico di un progetto sperimentale che ha l’obiettivo potenziare e semplificare l’accesso ai servizi digitali di orientamento per contrastare il mismatch tra la domanda e l’offerta nel mercato del lavoro, attraverso l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale.

“È un grande orgoglio – afferma la vicepresidente della Regione, Alessandra Zedda – ospitare questa importante iniziativa a livello europeo, che ci vede tra i protagonisti di un partenariato pubblico e privato internazionale. Il lavoro è una delle priorità della nostra agenda politica e questo progetto, nato per rispondere al crescente bisogno a livello europeo di innovazione nei settori strategici dell’orientamento e della formazione professionale, ci offre l’occasione di sperimentare strumenti all’avanguardia per migliorare l’incontro tra domanda e offerta in un mercato del lavoro in continua evoluzione”.

“L’intervento – spiega l’assessora del Lavoro – in coerenza anche con gli obiettivi fissati dal programma GOL, Garanzia di occupabilità dei lavoratori, punta proprio a migliorare l’occupabilità dei giovani e a favorire il reinserimento occupazionale dei disoccupati, attraverso moderni servizi e strumenti digitali, con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori del mercato del lavoro: lavoratori, imprese e Centri per l’impiego. Per il rilancio delle politiche del lavoro – conclude l’esponente della Giunta Solinas – puntiamo, infatti, sull’innovazione, su una maggiore prossimità dei servizi per il lavoro e su un’offerta formativa individualizzata, quasi “su misura” del lavoratore, per rispondere ai bisogni delle cittadine, dei cittadini e delle imprese”.

