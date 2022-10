Dopo l’ultima batosta in casa con il Venezia, con quattro gol subiti e appena uno in rete, domani sera, alle 20,30, il Cagliari torna in campo contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris.

Il mister Liverani, in conferenza stampa nella sala della biblioteca all’aeroporto di Elmas, non cerca scuse per la sconfitta del match perso in casa. E anticipa fin da subito l’assenza di Barreca e Rog: “Le botte col Venezia si sono fatte sentire, non si sono mai allenati in gruppo, meglio che restino a casa per continuare a lavorare”.

Sull’incontro di domani “nessuna preoccupazione, anche se arriva dopo due sconfitte di fila, ma siamo anche solo all’ottava giornata, per questo non parlerei di scontro diretto”.

“Una gara come questa”, aggiunge il tecnico rossoblù, “sarà uno stimolo per noi, oltre che una bellissima opportunità per far svanire le nubi, soprattutto a livello mentale”.

