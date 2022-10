In una partita non bella, il Cagliari ferma il Genoa per 0-0 allo stadio Marassi e si riprende dopo la pressione dovuta alle due sconfitte casalinghe consecutive.

Nella prima frazione il Cagliari ha sofferto, in continuo affanno davanti alle sortite dei padroni di casa trascinati da Gudmunsson che per due volte impegna Radunovic. Gli uomini di Liverani fatica ad uscire palla al piede ma quando lo fanno vanno vicini al gol: Lapadula prima e Nandez poi calciano bene ma la palla finisce al lato.

Nella ripresa succede veramente poco, con le due squadre che si mostrano in una serie di errori da una parte e dall’altra. Alla fine si accontentano del pari, non potendo battere la formazione avversaria. Il Cagliari chiude in attacco ma senza troppa convinzione: alla fine i tiri in porta sono 0 in tutti i novanta minuti.

È comunque un pari che smuove la classifica e porta i rossoblù a 11 punti nel campionato di serie B.

(Foto credit: Cagliari Calcio)

