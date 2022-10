Uno studente più grande lo picchiava prendendolo anche a calci in testa mentre altri quattro tenevano fermo . L’increscioso episodio, stando alla cronaca di un quotidiano cagliaritano oggi in edicola, è avvenuto mercoledì scorso nel cortile di una scuola media cagliaritana. La vittima, un bambino di 10 anni, è finita al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Brotzu con lesioni alla testa, al petto e a un ginocchio.

Come raccontano i genitori il pestaggio sarebbe durato poco, fino all’intervento degli educatori. Ma i ragazzino, che ora non vuole più tornare in classe, pare sia stato minacciato di subire lo stesso trattamento se tornerà a scuola.

