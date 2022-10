Daniela Piras, originaria del Sulcis Iglesiente, è la nuova segretaria generale della Uiltec. E’ stata eletta ieri a Bari durante il terzo Congresso nazionale del sindacato dei lavoratori tessili, dell’energia e della chimica.

“Non potevo mancare di essere a Bari ad abbracciare Daniela Piras, da oggi segretaria generale della Uiltec. Questa elezione è un motivo di orgoglio per la nostra terra costantemente ‘ferita’ come ha giustamente detto lei, ed è uno sprone a continuare l’impegno sul fronte del lavoro. Chiudo la mia legislatura con un evento che è un ottimo inizio”, ha commentato la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd). “Per tutto il nostro Paese è dirimente in termini sociali ed economici – ha indicato Mura – cancellare le discriminazioni, prime fra tutte quelle di genere, che segregano le donne nel mondo del lavoro, le limitano nello sviluppo dei propri percorsi di vita e le respingono dai luoghi delle decisioni”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it