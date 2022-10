La Dinamo Women continua a mietere vittime. La formazione biancoblù ha colto la seconda vittoria in campionato in due gare, la terza consecutiva se sia conta anche la competizione europea.

Le ragazze di Antonello Restivo hanno piegato Lucca 74-57, portando cinque giocatrici in doppia cifra. Hanno saputo tracciare una distanza significativa sin dal primo quarto con un buon +12, reso via via solido con una buona difesa.

Holmes (17 punti) e Ciavarella (13 punti) migliori marcatrici della gara. C’è apprensione però in casa Dinamo: la Makurat è dovuta uscire nel terzo quarto per un infortunio.

Foto credit: Luigi Canu)

