Si ferma ancora una volta l’Olbia. La formazione diretta da mister Occhiuzzi ha perso per 2-1 in casa, al Nespoli, contro il Fiorenzuola nella settima giornata del girone B del campionato di serie C.

Dopo un buon avvio, i bianchi sono andati sotto per due volte nel primo tempo. Gli ospiti si sono mostrati meglio organizzati, in grado di fare ridurre al minimo i pericoli dei padroni di casa. Per questo Occhiuzzi ha effettuato al più presto una serie di cambi per smuovere i suoi. Poche risposte però anche nel secondo tempo, a parte l’assalto finale che ha permesso di riaprire le ostilità col gol del sanmarinese Nanni.

(Foto credit: Sandro Giordano / Olbia Calcio)

