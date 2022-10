Non navigano tra le prime posizioni, ma Genoa e Cagliari godono ancora di un ottimo credito tra gli scommettitori di calcio. È quanto riporta AgiPro, l’agenzia stampa giochi e scommesse.

Nonostante una partenza non perfetta, per i bookmakers è il Genoa la squadra favorita per la conquista del primo posto che varrebbe la salita nel massimo campionato, in quota a 4 su Stanleybet.it.

La Reggina vede la prima posizione finale a 6, al pari del Cagliari. Segue il Bari – proposto a 6,50 – davanti a Brescia e Parma a 8,50. Il Frosinone è più lontano a 12, mentre la Ternana prima a fine campionato paga 15 volte la posta.

(Foto credit: Cagliari Calcio)

