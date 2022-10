Ancora un lutto nel Corpo di polizia penitenziaria. Un poliziotto di 53 anni, in servizio presso la Casa Reclusione di Is Arenas Arbus, si è tolto la vita nel pomeriggio.

Il corpo di Polizia penitenziaria si è stretta intorno alla moglie, alla figlia e a tutti i cari del collega scomparso per far sentire la propria solidarietà e vicinanza.

FP CGIL Polizia Penitenziaria ancora una volta si trova ed esprimere sgomento, incredulità e

senso di impotenza per l’ennesimo gesto estremo che coinvolge un proprio operatore. “La scomparsa del collega lascia sgomenti tutti coloro, Poliziotti e non, che nella Casa di Reclusione di Is Arenas, con lui avevano lavorato o avevano avuto modo di conoscerlo” si legge nella nota.

