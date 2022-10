Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. In serata, Gianluca Dessì – sindaco di Villasimius – ha annunciato con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook di aver rassegnato le dimissioni dal suo incarico. Con lui anche 7 consiglieri di maggioranza.

La legislatura comunale dunque è da ritenersi caduta. A breve arriverà il commissario e la comunità tornerà al voto nel 2023. “Non ci sono più le condizioni per andare avanti” ha evidenziato Dessì, “si sono formati troppi gruppi consiliari, così non si può comunicare“.

