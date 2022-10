Scontro frontale tra due auto nella serata di ieri sulla ss 129 tra Galtellì e Orosei. L’episodio è avvenuto attorno alle 19,30 all’altezza del bivio per Onifai.

Da quanto si è appreso, entrambi i conducenti, in seguito all’intervento sul posto dei Vigili del fuoco di Nuoro, son stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario del 118 sopraggiunte con due ambulanze: una da Irgoli e la medicalizzata da Nuoro.

Per uno dei due automobilisti, Lussorio Fele, 65 anni residente a Irgoli, non c’è stato niente da fare. Il secondo conducente è stato trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro per ulteriori accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri di Orosei e la Polizia Stradale di Siniscola, che hanno eseguito i rilievi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it