“Dalle ore 8 di domani, mercoledì 12 ottobre 2022, e per tutta la giornata, la Sardegna sarà interessata da precipitazioni a prevalente carattere convettivo, isolate nel settentrione e sparse altrove, con i temporali che potranno anche raggiungere forte intensità, cioè cumulare più di 30 mm in un’ora. I temporali saranno accompagnati da intense raffiche di vento e, talvolta, grandine. Nel corso dell’evento la cumulata complessiva potrà essere puntualmente elevata”.

Lo ha appena comunicato la Protezione Civile diramando un’allerta di Codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico, codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree dell’Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree della Gallura e del Logudoro.

