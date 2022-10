L’Italia batte la Cina per 3-1 (25-15; 25-22; 13-25; 25-17) e vola in semifinale ai Mondiali 2022 di volley femminile. La formazione azzurra con la sarda Alessia Orro tra le titolari ha superato le avversarie, esattamente come aveva fatto tre giorni fa nella sfida del girone.

L’Italia tornerà in campo giovedì 13 ottobre (ore 20.00) per affrontare la vincente di Brasile-Giappone. È la quinta volta che le azzurre arrivano in semifinale: l’ultima volta nel 2018 quando vinsero sulla Cina, ma poi persero in finale con la Serbia.

(Foto credit: Italia Team)

