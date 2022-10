Catia Paganelli è la nuova dirigente della Polizia Stradale di Cagliari. Per la prima volta nel capoluogo sardo la guida della sezione è affidata a una donna.

La Divisione Anticrimine della Questura è stata assegnata invece Massimo Marino.

Paganelli, originaria di Corato, in provincia di Bari, dall’agosto del 2018 ha diretto la Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari. La sua attività è stata caratterizzata anche dall’impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, anche in qualità di promotrice di diverse iniziative per costruire e rafforzare la rete antiviolenza.

Marino, romano, dal 2001 è nel Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs), in qualità di funzionario operativo. Durante la sua permanenza in questo reparto, oltre ad essersi occupato della tutela e sicurezza di capi di Stato e primi ministri in visita in Italia, ha guidato le squadre di intervento speciale in diversi eventi di importanza internazionale, come le Olimpiadi invernali di Torino del 2006. Dal 2021 è stato assegnato al Centro nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al Tiro di Nettuno con l’incarico di direttore.

