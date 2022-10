“A distanza di più di 10 mesi dall’approvazione della norma che vieta la pesca dei ricci per 3 anni e contestualmente stabilisce l’impiego degli operatori del settore in attività diverse, tra cui il monitoraggio scientifico, ancora nulla è stato fatto”.

Ad intervenire sulla questione sono il neo deputato e segretario regionale Lega Sardegna Dario Giagoni. “La pubblicazione dell’Avviso dovrebbe avvenire ad opera di Agris che però non ha provveduto in alcun modo a dare risposte sulla questione. Un ritardo quello dell’Agenzia reso ancor più inspiegabile e ingiustificabile in virtù dell’approvazione delle direttive ad opera del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l’acquacoltura già lo scorso agosto”.

A dar forza alla posizione espressa da Giagoni si aggiunge Andrea Piras, consigliere regionale di Cagliari e componente della Commissione Attività Produttive. “Il rischio che si sta correndo è quello di lasciare gli operatori della pesca dei ricci senza il giusto indennizzo nonostante esista già una legge chiara da far attuare e uno stanziamento di risorse per la copertura finanziaria delle nuove attività. Non solo – prosegue Piras – si sta rallentando l’avviso delle attività di ricerca per il ripopolamento della specie nei mari sardi.” “Per questo abbiamo oggi depositato un’interrogazione consiliare per chiedere l’intervento dell’Assessore dell’Agricoltura affinché Agris attivi tutte le misure necessarie per la pubblicazione dell’Avviso e soprattutto per dare le dovute risposte ai ricciai che ancora attendono di comprendere quale sarà la loro attività per i prossimi tre anni”, concludono i leghisti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it