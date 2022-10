“A Nuragus è stato compiuto uno scempio”. Mauro Corona, lo scrittore scalator, ospite fisso di Bianca Berlinguer nel talk show Cartabianca ieri si è scagliato contro il primo cittadino di Nuragus.

“ Il sindaco ha fatto demolire la fontana di pietra che da trent’anni era il simbolo del paese – ha detto alla Berlinguer –. Opera carica di memoria costruita non da Pinco Pallino ma dagli abitanti di Nuragus a testimonianza di una unione che sembra ormai persa. I sindaci non sono padroni ma amministratori – ha continuato – la storia è un bene da tutelare non da demolire”.

